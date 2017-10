Google Plus

Une journée en Magnus (Mercredi 4 Octobre) : Journée calme pour tout le monde

Les joueurs angevins passent sur le grill

Au lendemain de la courte défaite concédée face à Rouen (4-5), les Ducs d’Angers avaient du pain sur la planche, mais pas seulement à l’entraînement. Dans l’après-midi, les joueurs du club angevin devaient également se présenter sous leur meilleur visage. En effet, le tournage de la présentation des joueurs pour cette saison 2017/2018 s’est effectué. On en reparlera sans doute prochainement une fois que le club sortira le résultat !



Pas de patinoire à Toulon avant l'été 2019

Pas de rapport direct avec la Ligue Magnus, mais plutôt avec les divisions inférieures. Pensionnaires de Division 3, les Boucaniers de Toulon sont orphelins de leur patinoire depuis déjà plus d’un an, et ils devront patienter encore deux bonnes années avant de pouvoir de nouveau rejouer un match chez eux. En effet, les travaux de rénovation pour réparer le toit de l’enceinte devraient être terminés en 2019. C’est ce qui a été annoncé par Jean-Eric Lodevic, adjoint au maire de la cité varoise. En attendant, les Boucaniers devront continuer à recevoir leurs adversaires à la patinoire de Marseille.

La NHL est de retour, McDavid et Simmonds se font remarquer

La NHL a repris ces droits cette nuit mais sans Français sur la glace. Quatre affiches étaient au programme avec notamment les Oilers de Yohan Auvitu qui affrontaient Calgary. Si la franchise d’Edmonton s’est sereinement imposée sur le score de 3-0, l’international français n’est pas rentré en jeu. Comme tout le monde, il a ainsi pu voir la nouvelle démonstration de son nouveau coéquipier, Connor McDavid, auteur d'un hat-trick avec notamment un troisième but inscrit en solitaire en partant depuis le filet de son propre gardien. Tranquillou. Dans les autres rencontres, Toronto a fait exploser Winnipeg sur le score de 7-2, notamment grâce à un doublé de Patrick Marleau pour son premier match sous le maillot des Maple Leafs. A noter aussi les trois points inscrits par Auston Matthews et James Van Riemsdyk.

De son côté, Pittsburgh a chuté d’entrée à Saint-Louis. Le double tentant en titre de la Coupe Stanley a été tenu en échec durant 60 minutes avant que Alex Pietrangelo ne les crucifie dans les prolongations pour l’emporter 5-4. En fin, les Flyers se sont imposés à San Jose sur le score de 5-3, en grande partie grâce à un Wayne Simmonds bouillant, auteur d’un triplé.

