NFL : Football is back !

Le fameux "Gillette Stadium", stade des New England Patriots

L' anecdote importante

En France, bien que le Super Bowl soit diffusé en clair sur W9, la NFL est, elle, retransmise cette saison encore sur Bein Sports. Comme la saison dernière, on y retrouvera une couverture assez large du foot US incluant trois matchs en direct par semaine (dans les nuits de dimanche à lundi, de lundi à mardi et jeudi à vendredi, à 2h30), le dimanche à 19h avec le Redzone Multiplex (lui aussi en direct), ainsi qu'un grand Zap US chaque dimanche à 11h30. Vous l'avez donc compris, le match de ce soir se déroulant dans la nuit de jeudi à vendredi, il est programmé à 2h30.

La saison des New England Patriots, champions en titre

Depuis la saison 2016 et le Super Bowl LI, c'est New England qui détient le plus grand nombre d’apparitions à un Super Bowl : 9. Evidemment, l'un des candidats potentiels au Super Bowl est la franchise de la Nouvelle-Angleterre. Et l'effectif des Pats est quasiment au complet. Seul bémol, Julian Edelman. Le wide-receiver s'est blessé durant le dernier match de présaison, au ligament du genou. Dommage, quand on sait que Edelman était le destinataire privilégié des passes de Tom Brady. Bien que "Minitron" comme il est surnommé, soit absent, le collectif reste néanmoins monstrueux. Le tight-end Rob Gronkowski, blessé la saison passée, revient et le "Gronk" compte bien aller chercher un titre cette année, plus motivé que jamais. Il sera épaulé par le running-back Dont'a Hightower, par le corner-back Malcom Butler et le quarterback Jimmy Garoppolo. De plus, ils ont recruté l'un des meilleurs wide-receiver de NFL, Brandin Cooks, auparavant aux Saints de la Nouvelle-Orléans et ont renforcé leur défense avec Stephon Gilmore, ancien corner-back des Bills de Buffalo. Si bien que beaucoup d'observateurs prédisent aux Patriots une saison parfaite de 19 victoires, un exploit qu'ils avaient failli réaliser en 2008, avant de chuter face aux New York Giants lors du Super Bowl (17-14). Ils seront emmenés par le quarterback vedette, "Sir" Tom Brady. Il est déjà le quarterback le plus titré de l'histoire et il peut devenir le plus âgé à soulever le prestigieux trophée Vince Lombardi le 4 février prochain à Minneapolis, lors du Super Bowl dans le nouveau stade des Vikings. A 40 ans, à l'aube de sa 18e saison, il se projette résolument dans l'avenir : "Je me vois continuer jusqu'à 45-46 ans", a-t-il assuré avant le coup d'envoi à domicile face à Kansas City et alors que la saison régulière s'achèvera le 31 décembre. "Quand j'aurais atteint cet âge, je verrais où j'en suis dans ma vie et je prendrais une décision pour la suite, mais il n'y a aucun doute dans mon esprit que je peux y parvenir".

La saison des Kansas City Chiefs, franchise sous-cotée

On ne va pas se le cacher, les Chiefs de Kansas City ne produisent pas du spectacle, du show qui ferait que cette équipe ait un fan club dans le monde tel celui des Patriots ou des Seahawks de Seattle...Certes, ils ont l'une des meilleures défenses de la ligue, on ne peut dire le contraire. Dans le pays, level defense, c'est sans conteste. Marcus Peters, Eric Berry, Dee Ford et Tamba Ali peuvent faire basculer un match. Sans parler de Justin Houston qui est, sans nul doute, le meilleur joueur de cette défense. Mais, du temps où il était candidat au titre de meilleur défenseur de la ligue, le pass-rusher est-il capable de ressortir une saison pleine ? L'attaque, elle, laisse malheureusement à désirer et est clairement le point noir de cette franchise. Alors oui, il y a des chances que cette saison encore, cela suffise pour atteindre la postseason, mais si l’attaque ne s'améliore pas et n’élève pas son niveau de jeu, Kansas City n'arrivera pas au Super Bowl. Pour autant, il y a tout de même des raisons de croire à une très bonne saison de la part des Chiefs. Bien que l’effectif en attaque ait perdu en valeur avec des départs et des blessures, la franchise va devoir se reposer sur son quarterback. Et là, il y a une carte à jouer. En effet, Alex Smith n'est plus seul à Kansas City. Bienvenue Patrick Mahomes ! Le rookie est censé être le lanceur le plus développé physiquement de sa draft. Il permettrait surtout à cette équipe de lui faire passer un cap en attaque et de devenir un candidat incontournable au Super Bowl.

Le match : New England Patriots - Kansas City Chiefs

2h30. Notez bien ce rendez-vous, on vous aura prévenu. Un alléchant premier match de la saison où l'on va revoir les champions en titre sur le pitch. 7 mois et 2 jours qu'on attendait ça, quand même. Un mémorable souvenir de ce 5 février 2017 à Houston où les Patriots, emmenés par leur quarterback Tom Brady, venaient à bout des Falcons d'Atlanta 34-28 après overtime (prolongation, N.D.L.R). Nul doute que ce match de rentrée des classes sente déjà la poudre. On ne va pas vous le cacher, pour nous, les Patriots sortiront gagnants de ce match. Ils devraient pouvoir redémarrer sur une bonne prestation. De plus, en 2016, c'était déjà New England qui s'était imposé face aux Chiefs 27-20. Mais, cette saison, les Chiefs ont une carte à jouer avec leur défense de fer. Et elle commence dès ce soir. Alors, finalement, pourquoi pas une surprise ? Après le déroulement du dernier Super Bowl, plus rien n'étonne en NFL...