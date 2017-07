Nouvelle médaille d'or pour la France aux championnats du Monde de la FINA

Deuxième médaille d'or pour Muller dans ces Mondiaux (Credit: AFP/ATTILA KISBENEDEK)

En effet, l'équipe de France composée d'Océane Cassignol, Logan Fontaine, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier s'est imposée lors du relais mixte en eau libre qui avait lieu au Lac Balaton, ce jeudi matin. Discipline dominée par les Allemands jusqu'à là, la hiérarchie a été bousculée grâce à une performance magnifique des Bleus.



En effet, la France a terminé à la première position de la course, devant les États-Unis (+12"2) et l'Italie (+25"1).



Au départ, les Bleus avaient décidé de placer Océane Cassignol. Après les 1250 premiers mètres, elle résiste et ne perd pas trop de terrain sur ses concurrents masculins, figurant à une honorable onzième place. C'est alors au tour de Logan Fontaine de prendre le relais et de commencer la remontada tricolore. Le français nage parfaitement et est bien dans le rythme, il remonte concurrent après concurrent et place la France au pied du podium lorsqu'il transmet le relais à Aurélie Muller. Véritable star de ces Mondiaux avec déjà deux médailles à son actif, Muller ne montre aucun signe de fatigue et nage à son niveau, remontant même deux positions. Vient alors le tour Marc-Antoine Olivier. Dernier relais, il est bien trop fort pour ses concurrents et dépasse la Grande-Bretagne, la dernière nation qui figurait devant la France avant le dernier relais. Il peut gérer tranquillement son avance sur ces concurrents et terminenr la finale en première position, loin devant les États-Unis et l'Italie.



Il s'agit du premier sacre de l'Équipe de France dans cette discipline qui a été introduite aux Mondiaux en 2011. Avec cette nouvelle médaille d'or, les Bleus confortent leur troisième place au tableau des médailles, avec 4 en or, 1 en argent et 1 en bronze.



Nicolas Evrard