Résultat France 9-18 Italie au Championnat du Monde de Water-polo 2017

Google Plus

C'est fini, la France s'incline sur le score de 18-9 face à l'Italie. Une défaite logique mais positive pour les Bleus. En effet, malgré une seconde période compliquée, ils ont pu se prouver qu'ils pouvaient rivaliser avec une grande équipe. Rendez-vous mercredi pour le deuxième match des phases de groupe face à l'Australie.

32' BUT DE LA FRANCE! Avec moins d'une minute à jouer, Guillaume permet à la France d'inscrire son neuvième but du match.

31' BUT DE LA FRANCE! Crousillat lance un tir puissant qui touche la barre avant de rentrer dans la cage italienne.

30' Timeout de la France alors qu'il ne reste plus que deux minutes de jeu. 17-7 pour l'Italie toujours.

29' Figlioli inscrit un nouveau goal et donne 10 buts d'avance à l'Italie.

28' Fontani rentré à la place Garsau réalise un bon petit match et réalise plusieurs beaux arrêts.

27' Magnifique combinaison italienne, Nora est à la finition et ça fait 16-7.

25' di Fulvio est trop rapide pour Guillaume et remporte son quatrième sprint du match en autant de tentative.

25' C'est parti pour les huit dernières minutes. Le match est plié, les Bleus doivent désormais essayer de résister et de ne pas se prendre une correction.

24' Fin du troisième quart-temps. La France n'a inscrit qu'un seul but et en a concédé 7 en huit minutes.

24' La défense française ne suit plus du tout le rythme infligé par l'attaque italienne et Nora en profite pour inscrire son premier but.

23' Aicardi trouve l'angle impossible et rajoute un pion en faveur de la Squadra. La France n'y arrive plus.

22' Crousillat se faire exclure et la défense française prend l'eau. Presciutti en profite et inscrit le troisième but de suite pour l'Italie.

21' En face à face avec Garsau, di Fulvio puni le laxisme de la défense française et creuse l'écart en faveur de l'Italie.

19' La réponse italienne ne se fait pas attendre. Aicardi esseulé punit les Bleus. 11-7.

19' BUT DE LA FRANCE! Sans réel solution, Crousillat tente un shoot qui fini dans les buts italiens.

18' Superbe passe italienne qui transperce la défense française, il n'en faut pas moins à di Fulvio pour inscrire un nouveau but. La Squadra reprend quatre buts d'avance.

17' Fondelli arme un tir qui est dévié par Garsau mais qui fini au fond de filet avec un beaucoup de chance.

17' C'est parti pour la seconde période, et l'Italie remporte une nouvelle fois le sprint.

16' C'est la mi-temps! La France est menée 8-6 par l'Italie mais a montré de belles choses en fin de première période. Tout est encore possible.

16' BUT POUR LA FRANCE!!! Simon envoie un boulet de canon en pleine lucarne deux secondes avant la mi-temps.

15' Deux gros arrêts successifs de Garsau permettent aux Bleus de rester dans le match.

13' BUT POUR LA FRANCE! Kovacevi profite d'un excellent mouvement français pour inscrire son premier but du match.

12' Marzouki se fait exclure et la défense française n'arrive pas à gérer l'infériorité numérique. But de Bertoli, 8-4 pour la Squadra.

11' BUT POUR LA FRANCE! Marzouki plante son deuxième tir de la journée. Les Bleus reviennent à trois but de l'Italie.

10' Piot est exclu et Gillo en profite pour redonner quatre buts d'avance à la botte.

10' BUT POUR LA FRANCE! Les Bleus exploitent décidément bien les supériorités numériques aujourd'hui. Marzouki inscrit son premier but de la rencontre.

10' Encore un tir parfaitement placé de di Fulvio. Il est en grande forme aujourd'hui. 6-2 pour la Squadra.

9' C'est re-parti. L'Italie remporte le sprint et bénéficie de la première attaque.

8' Fin du premier quart-temps. La France souffre et est menée 5-2 par l'Italie.

7' BUT DE LA FRANCE! Crousillat trompe le gardien italien. Un deuxième but mérité après un poteau de Piot quelques secondes auparavant.

7' Timetout français à une minute de la fin du premier quart-temps.

6' L'addition s'alourdit. di Fulvio marque une nouvelle fois. 5-1 pour l'Italie. La France va devoir à tout prix se reprendre en défense si elle veut éviter une correction.

6' La France essaye de percer la défense italienne mais celle-ci est très bien organisée et ne laisse aucun espace.

5' Figlioli profite des espaces dans la défense tricolore pour rajouter un autre but au compteur italien. 4-1.

4' BUT POUR LA FRANCE! Guillaume profite d'une supériorité numérique pour inscrire le premier but des Bleus. 3-1.

3' di Fulvio transperce la défense français et marque le troisième but italien.

3' Grosse occasion pour la France qui touche le poteau.

2' Début de match très compliqué pour les Bleus qui condcèdent deux buts rapides de Renzuto Iodice.

0' C'est parti entre la Franc et l'Italie!

11:39 Voilà pour la préface de ce premier match de l'Equipe de France dans ce mondial de water-polo. Rendez-vous dans une petite demi-heure pour le début d'un match qui s'annonce excitant et passionnant. A tout à l'heure!

11:35 Le public hongrois est déjà présent en masse ici dans les installations de water-polo. On peut s'attendre à une ambiance chaude. L'autre match du groupe, qui opposera la Hongrie à l'Australie, aura lieu ce soir à 20h10.

11:30 Le groupe de la France et de l'Italie est aussi composé de la Hongrie et de l'Australie. En tout logique les deux premières places devraient revenir à l'Italie et au pays hôte mais la France ne se laissera certainement pas faire.

11:29 Les hommes de l'Équipe de France tenteront de faire mieux que leurs homologues féminines. En effet, les filles se sont inclinées 17-2 face à la grande équipe des Pays-Bas hier. On espère un meilleur match des hommes.

11:27 Le water-polo étant l'un des sports national en Hongrie, de nombreux spectateurs se rendent aux différents matchs qui ont lieu lors de ces championnats du Monde. Nous avons notamment pu le constater avec la première journée de la compétition féminine hier.

11:25 La Squadra Azzura a elle participé à 20 olympiades. Elle a remporté l'or à trois reprises, en 1948, en 1960 et en 1992. L'année dernière, elle avait fini à la troisième positon, remportant le bronze, à Rio. Sa première depuis 1996.

11:23 Au niveau historique, en plus du championnat du monde, la France a participé 11 fois aux Jeux Olympiques, remportant la médaille d'or en 1924. Elle était aussi présente à Rio l'année dernière et avait fini en 11e position.

11:22 De l'autre côté se présente le monstre italien. La Squadra Azzura dispute elle ses 16e Mondiaux. Elles a remporté la couronne mondiale à trois reprises, en en 1978, en 1984 et en 2011. L'Italie a terminé à la 4e place il y a deux ans.

11:21 C'est la quatrième participation de la France au championnat du monde de water-polo. La première depuis 1992 où elle avait terminé à une honorable 12e place. Son meilleure résultat dans la compétition est une 8e place en 1986.

11:20 Bonjour à tous, merci de suivre le match entre la France - Italie en direct, lors de ces 17e championnat du Monde de la FINA commenté sur VAVEL France. Le math débutera à 12h10 au Alfred hajós swimming complex de Budapest.