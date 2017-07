Bianconi mène l'Italie à la victoire face au Canada

Bianconi était tout simplement en état de grâce face au Canada

Les Nord-américaines dominent le début de la rencontre, mais se heurtent à une très bonne gardienne italienne. Néanmoins, après trois minutes de jeu, le Canada prend l'avantage grâce à un penalty transformé par Emma Wright. Une minute plus tard, Emmolo ne donne aucune chance à Gaudreault et remet les deux équipes à égalité. Directement, les Canadiennes réagissent et reprennent l'avantage via un but d'Eggens. La suite du premier quart-temps est encore à l'avantage des vices-championnes des Pan American Games, mais Goblero réalise un match fantastique et permet à son équipe de rester dans la rencontre.



Lors du début du 2e quart-temps, Bianconi inscrit le deuxième but italien, 2-2. Les deux défenses sont en forme et réalisent tout bonnement un match de haute volée. Alors qu'il ne reste que 34 petites secondes en première mi-temps, l'Italie prend l'avantage grâce à Cotti, 3-2. Un but qui donne un coup derrière la tête aux canadiennes.



Comparé à la première mi-temps, la deuxième période est à sens unique. Trente secondes après le début de celle-ci, Bianconi inscrit son deuxième but de la journée et porte l'avance de l'Italie à 4-2. Le Canada ne trouve plus de réponses aux offensives des Européennes. Queirolo lance un tir puissant imparable pour la gardienne canadienne et permet à la Squadra de mener 5-2. À une minute de la fin du 3e quart-temps, Picozzi profite des espaces laissé par la défense nord-américaine pour placer un tir parfait, 6-2, le match est plié.



Même si l'avantage italien est conséquent, le Canada tente de réagir et y parvient en début de dernier quart-temps via Eggens, 6-3. Mais une minute plus tard, Bianconi, oui encore elle, inscrit un nouveau but en faveur des Azzuris et redonne quatre buts d'avance à son équipe. Un penalty et un nouveau but de Bianconi plus tard, et l'Italie assomme encore plus le Canada. Eggens, en forme lors de ces huit dernières minutes, marque son deuxième but et remonte le Canada à quatre unités. À quatre minutes du terme, Gabriotti réalise un magnifique lob sur Gaudreault et porte l'avance de l'Italie à 10-4.

C'est sur ce score que se termine la première rencontre de ces Mondiaux. Même si elle a souffert lors de la première mi-temps, l'Italie n'a pas volé sa victoire en dominant outrageusement le Canada en deuxième période. Mention spéciale à Bianconi qui a inscrit quatre des dix buts italiens ainsi qu'à Goblero qui a gardé son équipe dans la rencontre au début de celle-ci.



Nicolas Evrard (depuis l'Alfred Hajós Swimming Complex de Budapest)