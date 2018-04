Rennes seul 5ème !

Les rennais commencent fort la rencontre, ils obtiennent leur premier corner rapidement (4'). Prcic et André sont très actifs au milieu de terrain et récupèrent beaucoup de ballons. Toutefois Monaco est dangereuse à la moindre frappe ( 15'). Les rennais sont récompensés après un corner de Bourigeaud joué à la rémoise avec Khazri, ce dernier cafouille un peu il transmet à Prcic en retrait qui adresse un centre au second poteau pour Gnagnon qui envoit le ballon au fond des filets avec l'aide de Subasic (20'). Les hommes de Sabri Lamouchi sont haut sur le terrain et exerce un bon pressing. A deux doigts de faire le break sur une belle enroulé de Prcic sortie par Subasic ( 24').

Les monégasques n'ont pas besoins de beaucoup d'occasions pour amener du danger sur le but de Koubek. Après une perte de balle de André Lopes en profite pour effectuer une mgnifique frappe qui trompe le gardien rennais ( 24'). Les rouges et noirs ne baissent pas le rythme, le but monégasque ne change pas la physionomie du match. Ils sont tout proche de reprendre l'avantage à plusieurs reprises ( 34', 35') mais c'était sans compter sur un bon Subasic ou encore le poteau (43').

A la mi-temps le score est de parité mais les hommes de Jardim sont secoués par la cohésion d'équipe des locaux.

La seconde mi-temps ne démarre pas sur les mêmes bases que la précédente. Les monégasques sont plus haut, et mettent un pressing en place pour gainé la relance des rennais. Monaco est plus dangereux ( 50' et 59'). L'heure de jeu passée, les rennais accélèrent poussés par leur public mais ils n'arrivent pas concrétiser leurs occasions Khazri trop court ( 82') ou encore Hunou un peu en retard ( 90').

« Le match le plus aboutit depuis mon arrivée au Stade Rennais » constate Sabri Lamouchi. En effet ces hommes ont proposés une très belle copie. Les rennais ont montré une réelle envie de gagner ce qui est très positif dans la course à la cinquième place. Toutefois comme le disait le capitaine Romain Danzé en zone mixte « On peut nourrir des regrets ». Les rennais devront montrer la même image dimanche face à Nice, un adversaire direct dans la course à l’Europe.